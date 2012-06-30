Нужна программа отчета и генератор падежей

Добрый день!

Я ищу помощь со стороны программиста.

Я пишу сказки с участием ребенка и его семьи в них. Семьи у клиентов разные, поэтому из готовых сказок нужно сделать единый шаблон. И что то типа анкеты на сайте.

Нужна программа которая умеет склонять имена и вставлять в шаблоны.

Допустим клиент дает данные о своей семье. Имена. Я вхожу на свой сайт. Открываю анкету. Вношу данные для генератора. Нажимаю на кнопку «вставить данные». Программа вставляет и на выходе я получаю готовый пдф файл.

Нужно создать такую программу ( или использовать шаблон, если такое уже есть).

Создать скрытую анкету на сайте( которой могу пользоваться или мой помощник) . Привязать программу к этой анкете.

Сделать из текста шаблон для программы. Или объснить как делать такие шаблоны под эту программу. все зависит от цены.

А также нужна программа отчета на сайте. Возможно в будущем мне понадобятся помощники.

Я даю право помощнику под своим именем входить на сайт. Он может видеть какие заявки пришли на книгу. Выбрав столько сколько ему нужно заказов. Отмечает это в программе. Допустим кнопкой «принимаю заказ». Это вижу я, заказчик, сам исполнитель и другой исполнитель ( если такой есть).

После приема заявки. Сотрудник самостоятельно оценивает анкету клиента. Вносит данные в рабочую анкету для генератора и запускает программу кнопкой «вставить данные».

Программа отчета должна фиксировать когда генератор закончил работу. Это должна видеть я как администратор. Это должен видеть исполнитель. После того как у исполнителя готов пдф он отправляет его на почту. Желательно через сайт отправка пдф файла. У этого – пдф файла должно быть присвоено свое личное имя – номер, чтобы анкеты не запутались.

После отправки файла на емейл я и исполнитель должны видеть время отправки файла. А клиент видеть, что заказ отправлен в печать.

Также должна быть колонка с адресом клиента и колонка с номером декларации. Адрес клиента должен появляться автоматически в этой строке, если это возможно ( т.к. анкета для клиента уже существует), если нет тогда пусть это будет ручная работа работника . и срока с номером декларации также должна быть ручной. Т.е. исполнитель заказа вбивает ее после получения самостоятельно. Это должны видеть все. Клиент, я, исполнитель.

И еще должна быть возможность отчета. Пустая колонка ( в которую можно внести данные собственно ручно) - Номер заявки – адрес клиента, номер декларации. И дата отправки на печать.

цена оговаривается. за эту работу вы пишите цену. а я выберу по вашему опыту и по своим возможностям. мой емейл[email protected]