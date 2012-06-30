Есть верстка, посаженная на вордпресс, но нужно настроить функционал. 1.На главной странице выводятся ближайшие события (по дате события, а не по публикации поста) для каждой из категорий. 2.В категориях сначала выводятся ...
Нужна программа отчета и генератор падежей
Добрый день!
Я ищу помощь со стороны программиста.
Я пишу сказки с участием ребенка и его семьи в них. Семьи у клиентов разные, поэтому из готовых сказок нужно сделать единый шаблон. И что то типа анкеты на сайте.
Нужна программа которая умеет склонять имена и вставлять в шаблоны.
Допустим клиент дает данные о своей семье. Имена. Я вхожу на свой сайт. Открываю анкету. Вношу данные для генератора. Нажимаю на кнопку «вставить данные». Программа вставляет и на выходе я получаю готовый пдф файл.
Нужно создать такую программу ( или использовать шаблон, если такое уже есть).
Создать скрытую анкету на сайте( которой могу пользоваться или мой помощник) . Привязать программу к этой анкете.
Сделать из текста шаблон для программы. Или объснить как делать такие шаблоны под эту программу. все зависит от цены.
А также нужна программа отчета на сайте. Возможно в будущем мне понадобятся помощники.
Я даю право помощнику под своим именем входить на сайт. Он может видеть какие заявки пришли на книгу. Выбрав столько сколько ему нужно заказов. Отмечает это в программе. Допустим кнопкой «принимаю заказ». Это вижу я, заказчик, сам исполнитель и другой исполнитель ( если такой есть).
После приема заявки. Сотрудник самостоятельно оценивает анкету клиента. Вносит данные в рабочую анкету для генератора и запускает программу кнопкой «вставить данные».
Программа отчета должна фиксировать когда генератор закончил работу. Это должна видеть я как администратор. Это должен видеть исполнитель. После того как у исполнителя готов пдф он отправляет его на почту. Желательно через сайт отправка пдф файла. У этого – пдф файла должно быть присвоено свое личное имя – номер, чтобы анкеты не запутались.
После отправки файла на емейл я и исполнитель должны видеть время отправки файла. А клиент видеть, что заказ отправлен в печать.
Также должна быть колонка с адресом клиента и колонка с номером декларации. Адрес клиента должен появляться автоматически в этой строке, если это возможно ( т.к. анкета для клиента уже существует), если нет тогда пусть это будет ручная работа работника . и срока с номером декларации также должна быть ручной. Т.е. исполнитель заказа вбивает ее после получения самостоятельно. Это должны видеть все. Клиент, я, исполнитель.
И еще должна быть возможность отчета. Пустая колонка ( в которую можно внести данные собственно ручно) - Номер заявки – адрес клиента, номер декларации. И дата отправки на печать.
цена оговаривается. за эту работу вы пишите цену. а я выберу по вашему опыту и по своим возможностям. мой емейл[email protected]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Внести небольшие измененияВеб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Есть jQuery скрипт с GET запросом: $Links.unbind('click').bind('click', function(e){ var $this = $(this); $.get('/ajax_page/ajax_top_users.php', data, function(R){ ....... Задача: как передать значение урл в ссылке в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна вёрстка с psd, на WordPress главной страницы. По ходу действия сделаю ещё внутряк, ну по поводу неё будем отдельно обговаривать. Главная страница будет с использованием Jquery. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать парсер на PHP+MySQL+CurlProxy для каталога http://catalog.onliner.by/ спарсить - товар( характеристики, фото), отзывы (имя, оценка, отзыв) на выходе: таблица категорий, таблица производителей, таблица характеристик, таблица товаров, таблица ссылок на ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые господа! Срочно нужен человек, специалист по Вордпрес который доделает начатое. Нужно доработать сайт на ВП (портал о моб.устройствах).Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт, есть ip камера. Нужно сделать онлайн трансляцию на сайте для нескольких пользователей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сделать обработку видеофайлов через PHP. На входе идет видеофайл в любом формате, на выходе файл в flv формате со следующими характеристиками: 1. размер 253 на 450 (высота и ширина) 2. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, коллеги. Есть iframe, который загружает контент с другого сайта. Надо при выходе приподнять кнопку вверх и всё.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть несколько сайтов. Примеры giprint.ru albergo-group.com Необходимо исправлять ряд ошибок в шаблонах в CMS (ExpressionEngine) или скриптах на сайтах. Также необходимо время от времени делать небольшие доработки функциональности. Подробнее: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад