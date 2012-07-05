Скрипт прикреплён. Веб-интерфейс делать не нужно, достаточно вызов функции проверки для одного домена public static int getPR(String domainName) По идее, код уже переписан http://www.temesoft.com/google-pagerank-api.jsp но почему то не работает. Наверняка, ...
Парсер выдачи Google с обработкой результатов
Необходим скрипт-парсер результата поиска Google. Каждый результат поиска проходит дополнительную проверку и в случае успеха сохраняется.
Оплата достойная.
Выбранный исполнитель
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