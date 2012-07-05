Парсер выдачи Google с обработкой результатов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки100 просмотров

Необходим скрипт-парсер результата поиска Google. Каждый результат поиска проходит дополнительную проверку и в случае успеха сохраняется.

Оплата достойная.

13 лет назад
korodron
Иван 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Сработалось на отлично, человек несколько раз перерабатывал уже готовый скрипт под новые нужды. Это хорошо.
Всё чётко, спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад