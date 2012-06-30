Доброго времени Вам Уважаемые мастера своего дела! Необходимо, создать модуль для движка DLE: Регистрация по приглашению для версии!!! 9.6 Суть модуля: Создать систему, инвайтов (ключей) ...
Оптимизация работы с mysql SHOPCMS
Оптимизация SQL-запросов для ShopCMS с базой товаров. Наименований более 6000 и более 900 категорий. Проблема заключается именно в количестве категорий .Если в движке их более определенного числа (вообще считается более 1к), но как показала практика и 800 достаточно для того, чтобы при редактировании товара, именно когда его сохраняешь, он сохранялся бы не сразу, а раздумывал около 6-7 секунд. Естественно это сразу сводит на нет нормальное добавление товаров.
Хостинг хороший, заточен в том числе и под этот движок. Проблема именно в административной части при редактировании товара
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