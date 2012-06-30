Установить и настроить компонент ZOO для Joomla

Для сайта на CMS Joomla 1.5 требуется установить и настроить компонент ZOO.

На выходе должно выглядеть как-то так: http://www.yootheme.com/zoo/apps/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=88&Itemid=7

Прошу обращаться тем, кто владеет большим опытом работы с этим компонентом, потому сидеть и тыкать в нем можно долго, нужна тонкая настройка.