Доработка для WebAsyst

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка182 просмотра

Это переработанная редакция.

ТЗ было проверено на ошибки, внесены уточнения, второстепенные задачи удалены.

По всем вопросам в личку.

Webasyst
13 лет назад
legh
51 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров