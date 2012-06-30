Оптимизация SQL-запросов для ShopCMS с базой товаров. Наименований более 6000 и более 900 категорий. Проблема заключается именно в количестве категорий .Если в движке их более определенного числа (вообще считается более 1к), но как показала практика ...
Доработка для WebAsyst
Это переработанная редакция.
ТЗ было проверено на ошибки, внесены уточнения, второстепенные задачи удалены.
По всем вопросам в личку.
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