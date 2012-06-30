Установить модуль оплаты через смс

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Закрыт7 заявок252 просмотра

Есть описание от дилера (пример), нужно установить на доску объявления (CMS Wordpress)

WordPress
13 лет назад
myroniuk
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Olexii
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Не сделал работу. тянул время, потом сказал что нет времени чтобы сделать.

Заявки фрилансеров

Olexii
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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