Olexii

Алексей Olexii

 
31 годУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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myroniuk
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
0 баллов
11 лет назад
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Не сделал работу. тянул время, потом сказал что нет времени чтобы сделать.