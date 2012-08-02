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Алексей
Olexii
Olexii
31 год
Украина
/
Львов
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Портфолио
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VideoPlayer
129 просмотров
Музыкальный автомат
113 просмотров
Plastide
103 просмотра
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Константин Миронюк
myroniuk
38 лет
Украина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
(-1)
$50
0 баллов
11 лет назад
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Не сделал работу. тянул время, потом сказал что нет времени чтобы сделать.
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Отзывы заказчиков
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