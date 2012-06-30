Доработать скрипты

http://asgroupclients.com/luxor/winners.html

в самом низу есть слайдер

надо такой же с прозрачным бекграундом

шириной 960 пикселей

и что бы при наводе мышкой на картинки в слайдере - всплывали 2 кнопки: Демо и Играть

вот здесь есть готовый вариант: http://asgroupclients.com/luxor/games4.html

ставить этот слайдер будем сюда: artmodel.org.ua

сделать надо сегодня

чем быстрее тем лучше