Это переработанная редакция. ТЗ было проверено на ошибки, внесены уточнения, второстепенные задачи удалены. По всем вопросам в личку.
Доработать скрипты
http://asgroupclients.com/luxor/winners.html
в самом низу есть слайдер
надо такой же с прозрачным бекграундом
шириной 960 пикселей
и что бы при наводе мышкой на картинки в слайдере - всплывали 2 кнопки: Демо и Играть
вот здесь есть готовый вариант: http://asgroupclients.com/luxor/games4.html
ставить этот слайдер будем сюда: artmodel.org.ua
сделать надо сегодня
чем быстрее тем лучше
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