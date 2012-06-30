Требуется написать парсер с вэб интерфейсом, который будет сканировать самые популярные сайты по продаже автомобилей на территории РФ, такие как auto.ru , bibika.ru, avito.ru, drom.ru, irr.ru . возможность парсинга раз в в 10-15 мин (и добавление только вновь появившихся объявлений релевантных запросу).

Поддержка настраиваемого фильтра 1)регион продажи 2)марка, модель 3) диапазон годов выпуска и 4)наличие определенных слов в теле объявления, выводом результатов поиска в виде HTML страницы со списком спарсенных объявлений в виде 1) регион 2) марка 3) модель 4) год выпуска 5) стоимость 6) ссылка на объявление + оповещение звуком о новом объявлении и оповещении по e-mail. Рассмотрю также варианты готовой реализации данного проекта. + поддержка