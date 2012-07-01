Доработать меню на Jquery

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Закрыт3 заявки177 просмотров

Нужен хороший Jquery специалист - доработать выпадающее меню. Меню уже готово, просто внести некоторые поправки.

Плюс понадобятся дальнейшие консультации.

ICQ 444380386

jQuery
13 лет назад
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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