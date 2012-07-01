Корректировки Simpla

Здравствуйте, нужен спец. по CMS Simpla

внести кое какие корректировки в каталог товаров сайта 4sumki.ru

Если быть точнее, то нужно разбить каталог на две части.

С левой стороны: Каталог товаров, необходимо сделать возможность добавлять такие заголовки ниже под списком.

Пишем примерную стоимость.