Есть описание от дилера (пример), нужно установить на доску объявления (CMS Wordpress)
Корректировки Simpla
Здравствуйте, нужен спец. по CMS Simpla
внести кое какие корректировки в каталог товаров сайта 4sumki.ru
Если быть точнее, то нужно разбить каталог на две части.
С левой стороны: Каталог товаров, необходимо сделать возможность добавлять такие заголовки ниже под списком.
Пишем примерную стоимость.
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