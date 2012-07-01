Mobile Facebook login

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Потрібно підв'язати до існуючого мобільного сайту FB логування - зараз працює зі звичайним (не мобільним) логуванням за допомогою ulogin.ru. Платформа сайту - писаний на PHP.

мені потрібно, щоб після натискання на кнопку "Login" в базу записувалися такі дані з FB:

- uid *

- email *

- username * (нікнейм на FB)

- photo url

- city (адреса користувача)

* - обов'язкові поля.

Запис в базу я сам зроблю, головне, щоб дані приходили на потрібну сторінку.

Роботи тут не більше ніж на годину. При потребі App_id i App_sicret_id я дам.

Роботу потрібно зробити сьогодні або завтра (1 липня) до обіду.

оплата - 100грн.

Дякую за увагу.

--

email: webxid (at) ukr.net

PHP
13 лет назад
webxid
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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