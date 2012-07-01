Есть описание от дилера (пример), нужно установить на доску объявления (CMS Wordpress)
Mobile Facebook login
Потрібно підв'язати до існуючого мобільного сайту FB логування - зараз працює зі звичайним (не мобільним) логуванням за допомогою ulogin.ru. Платформа сайту - писаний на PHP.
мені потрібно, щоб після натискання на кнопку "Login" в базу записувалися такі дані з FB:
- uid *
- email *
- username * (нікнейм на FB)
- photo url
- city (адреса користувача)
* - обов'язкові поля.
Запис в базу я сам зроблю, головне, щоб дані приходили на потрібну сторінку.
Роботи тут не більше ніж на годину. При потребі App_id i App_sicret_id я дам.
Роботу потрібно зробити сьогодні або завтра (1 липня) до обіду.
оплата - 100грн.
Дякую за увагу.
--
email: webxid (at) ukr.net
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