Есть php скрипт, отдающий mp3 файлы. В скрипте указан ID файла начиная с которого нужно искать в определенной директории и сабдомене. Сейчас файлы находятся на локальном сервере. Нужно создать фтп подключение ...
Разработка сайта на Wordpress
Надо сделать сайт, аналогичный academon.com на движке Wordpress и с использованием платежного шлюза Plimus.
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