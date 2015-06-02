Создать сайт-каталог

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок284 просмотра

Сайт каталог ламината.

На самописном или надежном бесплатном движке (Джумлу не предлагать)

ТЗ прикрепляю

Дизайн PSD есть

Joomla
13 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранные исполнители

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$150
6 дней
все ок!
Все было четко, рекомендую к сотрудничеству.
almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$200
14 дней
Все супер!

Заявки фрилансеров

init90
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
almgroup
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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