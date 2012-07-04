Надо сделать сайт, аналогичный academon.com на движке Wordpress и с использованием платежного шлюза Plimus.
Выпадающий список для выбора iframe
Здравствуйте! Необходимо сделать выпадающий список для переключения iframe (видео вконтакте). Необходимо прикрепить к DLE 9.2
Пример на скриншоте или на сайте http://kinoylei.ru/load/zhanry/komedija/univer_novaja_obshhaga/32-1-0-37.
Жду ваших предложений!
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