Есть магазин на базе Magento. Постоянно возникает необходимость в доработке. Нужен специалист, который знает эту платформу и сможет выполнять небольшие задачи, возникающие время от времени. Необходимо начать работу уже в августе.
Переделка сайта на WordPress
Нужна переделка сайта на WordPress
Необходима дописка и переботка модулей.
Необходимо знание PHP, JS, WP
Переделка не поверхностная, не для новичков.
Заявки фрилансеров
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