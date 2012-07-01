Надо сделать сайт, аналогичный academon.com на движке Wordpress и с использованием платежного шлюза Plimus.
Парсинг сайта
Здравствуйте,
требуется создать парсинг сайта (адрес сайта во вложении) в виде php скрипта.
Что требуется:
1-ая страница - перенести логотипы брендов к нам на сайт, по нажатию на логотип открывается вторая страница.
2-ая страница - состоит из фильтра и групп товаров. В фильтре уже стоит та марка, логотип которой выбран. Надо чтобы когда клиент на нашем сайте нажимал на раскрытие групп или менял параметры фильтра все это динамически переносилось к нам на сайт. Т.е. получается эмуляция работы через наш сайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на базе Magento. Постоянно возникает необходимость в доработке. Нужен специалист, который знает эту платформу и сможет выполнять небольшие задачи, возникающие время от времени. Необходимо начать работу уже в августе.Завершен13 лет назад
- $50
Есть php скрипт, отдающий mp3 файлы. В скрипте указан ID файла начиная с которого нужно искать в определенной директории и сабдомене. Сейчас файлы находятся на локальном сервере. Нужно создать фтп подключение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен парсер контента (текстовой информации). Парсить нужно с возможностью выбора категории с последующим сохранением текста в файл txt. Соответственно текст должен быть без лишнего "мусора". Подробности при общении. Писать можно сразу в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать выпадающий список для переключения iframe (видео вконтакте). Необходимо прикрепить к DLE 9.2 Пример на скриншоте или на сайте http://kinoylei.ru/load/zhanry/komedija/univer_novaja_obshhaga/32-1-0-37. Жду ваших предложений!Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется скрипт, который будет запоминать действия мыши и исполнять их через произвольные (не равные) промежутки времени. Должен уметь: 1. Запоминать координаты движения и кликов мыши. 2. Воспроизводить эти действия. 3. Иметь ...Завершен13 лет назад
- $200
Сайт каталог ламината. На самописном или надежном бесплатном движке (Джумлу не предлагать) ТЗ прикрепляю Дизайн PSD естьВеб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужен хороший Jquery специалист - доработать выпадающее меню. Меню уже готово, просто внести некоторые поправки. Плюс понадобятся дальнейшие консультации. ICQ 444380386Закрыт13 лет назад
Нужно прикрутить скрипт форума BB-Press к уже установленному на домен движку Wordpress. Если у вас большой опыт в Wordpress - в перспективе длительное сотрудничество.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужен спец. по CMS Simpla внести кое какие корректировки в каталог товаров сайта 4sumki.ru Если быть точнее, то нужно разбить каталог на две части. С левой стороны: Каталог ...Завершен13 лет назад