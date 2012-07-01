Здравствуйте,

требуется создать парсинг сайта (адрес сайта во вложении) в виде php скрипта.

Что требуется:

1-ая страница - перенести логотипы брендов к нам на сайт, по нажатию на логотип открывается вторая страница.

2-ая страница - состоит из фильтра и групп товаров. В фильтре уже стоит та марка, логотип которой выбран. Надо чтобы когда клиент на нашем сайте нажимал на раскрытие групп или менял параметры фильтра все это динамически переносилось к нам на сайт. Т.е. получается эмуляция работы через наш сайт.