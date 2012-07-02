Доработать сайт на joomla + VM

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Закрыт3 заявки121 просмотр

есть готовый сайт на Joomla! 2.5.6 + VM 2.0.6

нужно доработать пару пунктов

адресс

http://mebel-laura.gdart.ru

доработать

1. пропала цена в карточке товара...

2. нет стоимости и итого в корзине...

3. заказчик просит чтоб в корзине выводилось пару вводных (адресс, ФИО, телефон, и в какое время удобно созваниться) и чтоб оформлялся заказ на электронку...

4.сумма в корзине "75246.0000000000 руб" убрать лишнии нули

5. чтоб при клике на фотку в списке товаров не открывалась фотка а открывалась карточка товара....

Joomla
13 лет назад
gd-art
Шерзод 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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