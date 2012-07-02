Надо сделать сайт, аналогичный academon.com на движке Wordpress и с использованием платежного шлюза Plimus.
Модуль-скрипт для ShopCMS
есть такой модуль "разделение доступа к категориям" - http://shopcms.pp.ua/moduli/45-razdelenie-dostupa-k-kategoriyam-kataloga.html
нужно доработать/изменить его или создать новый, чтобы ограничить для разных администраторов доступ к товарам, заказам и пр. элементам.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на базе Magento. Постоянно возникает необходимость в доработке. Нужен специалист, который знает эту платформу и сможет выполнять небольшие задачи, возникающие время от времени. Необходимо начать работу уже в августе.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется парсер товаров интернет магазина http://www.microtron.zp.ua в CSV формат. Нужно получить такие данные: Категория/Подкатегория/Подкатегория | Наименование | картинка к товару | Код товара | Гарантия | Цена | Характеристики ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Интегрировал в дизайн общий каталог авто запчастей работает с другой бд Мне нужно модернизировать (доработать) корзину двиг ShopCMS сейчас привязка просто ID клиента и ID товара нужно добавить указать номер запчасти, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, уважаемые разработчики! Задача: Существует компания по предоставлению клининговых услуг, описаны все бизнес процессы в bpwin. Нужно автоматизировать эти бизнес процессы на основе движка 1с битрикс корпоративный портал. Задачу нужно реализовать в короткие сроки. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен парсер контента (текстовой информации). Парсить нужно с возможностью выбора категории с последующим сохранением текста в файл txt. Соответственно текст должен быть без лишнего "мусора". Подробности при общении. Писать можно сразу в ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать выпадающий список для переключения iframe (видео вконтакте). Необходимо прикрепить к DLE 9.2 Пример на скриншоте или на сайте http://kinoylei.ru/load/zhanry/komedija/univer_novaja_obshhaga/32-1-0-37. Жду ваших предложений!Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, требуется создать парсинг сайта (адрес сайта во вложении) в виде php скрипта. Что требуется: 1-ая страница - перенести логотипы брендов к нам на сайт, по нажатию на логотип открывается ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется скрипт, который будет запоминать действия мыши и исполнять их через произвольные (не равные) промежутки времени. Должен уметь: 1. Запоминать координаты движения и кликов мыши. 2. Воспроизводить эти действия. 3. Иметь ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $200
Сайт каталог ламината. На самописном или надежном бесплатном движке (Джумлу не предлагать) ТЗ прикрепляю Дизайн PSD естьВеб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад