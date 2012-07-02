Модуль-скрипт для ShopCMS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки99 просмотров

есть такой модуль "разделение доступа к категориям" - http://shopcms.pp.ua/moduli/45-razdelenie-dostupa-k-kategoriyam-kataloga.html

нужно доработать/изменить его или создать новый, чтобы ограничить для разных администраторов доступ к товарам, заказам и пр. элементам.

13 лет назад
rusopt
44 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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