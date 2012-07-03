Необходимо доработать сайт на Друпал

Здравствуйте!

Есть сайт на Друпал. Необходимо доработать, подправить какие-то неточности, добавить небольшой функционал. Есть ТЗ, где все расписано. Ищу специалиста который реально знаком с Друпалом и не боится чужого кода (код хороший). Поэтому стоимость работы оцениваю так высоко.

03.07.12 — Исполнитель все еще не найден.