Интернет-магазин на Джумла-2

есть такой модуль "разделение доступа к категориям" - http://shopcms.pp.ua/moduli/45-razdelenie-dostupa-k-kategoriyam-kataloga.html нужно доработать/изменить его или создать новый, чтобы ограничить для разных администраторов доступ к товарам, заказам и пр. элементам.