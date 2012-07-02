Интернет-магазин на Джумла-2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок177 просмотров

Нужно сделать стандартный ИМ на Джумле 2.5

из функций:

каталог, корзина, выбор размера, возможность указывать в админке минимальное количество товара для одной товарной позиции

готовая верстка на руках

Joomla
13 лет назад
an-kor
Юрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
13 лет назад
$150
6 дней

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
13 лет назад

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