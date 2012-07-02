Сделать страницу с отзывами.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки156 просмотров

Всем доброго времени суток.

Для сайта, а именно вот этой страницы ( http://www.art-anastasiya.ru/otzyvy/ )нужно сделать удобные окошки с контакта и фейсбук, чтобы люди могли оставлять отзывы.

Оформить отзывы нужно примерно как на этой странице (в виде двух вкладок) - http://mba4free.ru/fullcourse/

Плюс, если кто разбирается, настроить плагин Yoast SEO.

За всю работу готова заплатить 5-8$

13 лет назад
guseva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа с Joomla (длительный проект)

    проект - автомобильный портал. Сделан на Джумле. Готовность - 70-80%. Сейчас нужно добавлять новые разделы, расширять функционал согласно ТЗ, "фишечки", различные сервисы и т.д. Дизайн - сейчас рисуется дизайнером. Возмозно ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо доработать сайт на Друпал

    $500

    Здравствуйте! Есть сайт на Друпал. Необходимо доработать, подправить какие-то неточности, добавить небольшой функционал. Есть ТЗ, где все расписано. Ищу специалиста который реально знаком с Друпалом и не боится чужого кода (код хороший). Поэтому стоимость ...

    Drupal
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль-скрипт для ShopCMS

    $50

    есть такой модуль "разделение доступа к категориям" - http://shopcms.pp.ua/moduli/45-razdelenie-dostupa-k-kategoriyam-kataloga.html нужно доработать/изменить его или создать новый, чтобы ограничить для разных администраторов доступ к товарам, заказам и пр. элементам.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется парсер интернет-магазина

    Требуется парсер товаров интернет магазина http://www.microtron.zp.ua в CSV формат. Нужно получить такие данные: Категория/Подкатегория/Подкатегория | Наименование | картинка к товару | Код товара | Гарантия | Цена | Характеристики ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка корзины

    Добрый день. Интегрировал в дизайн общий каталог авто запчастей работает с другой бд Мне нужно модернизировать (доработать) корзину двиг ShopCMS сейчас привязка просто ID клиента и ID товара нужно добавить указать номер запчасти, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматизация бизнес процессов, 1С-Битрикс

    Добрый день, уважаемые разработчики! Задача: Существует компания по предоставлению клининговых услуг, описаны все бизнес процессы в bpwin. Нужно автоматизировать эти бизнес процессы на основе движка 1с битрикс корпоративный портал. Задачу нужно реализовать в короткие сроки. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад