Сделать страницу с отзывами.

Всем доброго времени суток.

Для сайта, а именно вот этой страницы ( http://www.art-anastasiya.ru/otzyvy/ )нужно сделать удобные окошки с контакта и фейсбук, чтобы люди могли оставлять отзывы.

Оформить отзывы нужно примерно как на этой странице (в виде двух вкладок) - http://mba4free.ru/fullcourse/

Плюс, если кто разбирается, настроить плагин Yoast SEO.

За всю работу готова заплатить 5-8$