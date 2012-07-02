Нужно сделать стандартный ИМ на Джумле 2.5 из функций: каталог, корзина, выбор размера, возможность указывать в админке минимальное количество товара для одной товарной позиции ...
Сделать страницу с отзывами.
Всем доброго времени суток.
Для сайта, а именно вот этой страницы ( http://www.art-anastasiya.ru/otzyvy/ )нужно сделать удобные окошки с контакта и фейсбук, чтобы люди могли оставлять отзывы.
Оформить отзывы нужно примерно как на этой странице (в виде двух вкладок) - http://mba4free.ru/fullcourse/
Плюс, если кто разбирается, настроить плагин Yoast SEO.
За всю работу готова заплатить 5-8$
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
проект - автомобильный портал. Сделан на Джумле. Готовность - 70-80%. Сейчас нужно добавлять новые разделы, расширять функционал согласно ТЗ, "фишечки", различные сервисы и т.д. Дизайн - сейчас рисуется дизайнером. Возмозно ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна переделка сайта на WordPress Необходима дописка и переботка модулей. Необходимо знание PHP, JS, WP Переделка не поверхностная, не для новичков.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
есть готовый сайт на Joomla! 2.5.6 + VM 2.0.6 нужно доработать пару пунктов адресс http://mebel-laura.gdart.ru доработать 1. пропала цена в карточке товара... ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть макет, нужно сверстать и разработать портал о мобильных устройствах.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте! Есть сайт на Друпал. Необходимо доработать, подправить какие-то неточности, добавить небольшой функционал. Есть ТЗ, где все расписано. Ищу специалиста который реально знаком с Друпалом и не боится чужого кода (код хороший). Поэтому стоимость ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
есть такой модуль "разделение доступа к категориям" - http://shopcms.pp.ua/moduli/45-razdelenie-dostupa-k-kategoriyam-kataloga.html нужно доработать/изменить его или создать новый, чтобы ограничить для разных администраторов доступ к товарам, заказам и пр. элементам.Закрыт13 лет назад
Требуется парсер товаров интернет магазина http://www.microtron.zp.ua в CSV формат. Нужно получить такие данные: Категория/Подкатегория/Подкатегория | Наименование | картинка к товару | Код товара | Гарантия | Цена | Характеристики ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Интегрировал в дизайн общий каталог авто запчастей работает с другой бд Мне нужно модернизировать (доработать) корзину двиг ShopCMS сейчас привязка просто ID клиента и ID товара нужно добавить указать номер запчасти, ...Закрыт13 лет назад
Добрый день, уважаемые разработчики! Задача: Существует компания по предоставлению клининговых услуг, описаны все бизнес процессы в bpwin. Нужно автоматизировать эти бизнес процессы на основе движка 1с битрикс корпоративный портал. Задачу нужно реализовать в короткие сроки. ...Закрыт13 лет назад