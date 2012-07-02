Движок A.V.A.S, создать страницу

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Закрыт3 заявки83 просмотра

Сайт http://www.mosgates.ru

Движок A.V.A.S

Надо сейчас создать новую страницу (без ссылки из меню)

И показать где лежит (чтоб можно было добавить текст)

Ваши предложения по цене?

13 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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