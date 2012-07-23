Обновление цен и товаров на 5 Интернет-магазинах

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки245 просмотров

Нужно написать скрипт импорта прайсов в 5 интернет магазинов из файлов двух видов.

Более подробно в прикрепленном файле.

13 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$230
10 дней
Сделал все качественно. При этом правильно понял суть задания и быстро разобрался в чужом коде. Также отмечу важный момент, который для меня важен, что фрилансер всегда на связи.
Отличный работодатель! Четко поставленная задача, своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

uaprime
Виктор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Добавление платежной системы на веб-сайт

    Нужно добавить в существующий вебсайт платежную систему PAYPAL. Аккаунт имеется. Так же при установке системы следует предусмотреть что платежи будут в обе стороны. Каждый пользователь будет иметь внутренний аккаунт. Должна быть предусмотрена возможность ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон для wordpress без дизайна

    $65

    Необходим шаблон для wordpress с функциями: 1. Главная страница состоит из множества отдельных блоков, выводящих по несколько постов из каждой рубрики (Первый пост темы должен быть с увеличенной картинкой, последующие с ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать скрипт по расчёту данных треугольников

    Нужен скрипт который мог бы расчитывать всевозможные значения (Углы, стороны, площадь, окружность, высоты и т.д.) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA Сам треугольник должен быть наглядно предоставлен на рисунке и все значения пропорционально ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать страницу с отзывами.

    Всем доброго времени суток. Для сайта, а именно вот этой страницы ( http://www.art-anastasiya.ru/otzyvy/ )нужно сделать удобные окошки с контакта и фейсбук, чтобы люди могли оставлять отзывы. Оформить отзывы нужно примерно как ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа с Joomla (длительный проект)

    проект - автомобильный портал. Сделан на Джумле. Готовность - 70-80%. Сейчас нужно добавлять новые разделы, расширять функционал согласно ТЗ, "фишечки", различные сервисы и т.д. Дизайн - сейчас рисуется дизайнером. Возмозно ...

    Joomla
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо доработать сайт на Друпал

    $500

    Здравствуйте! Есть сайт на Друпал. Необходимо доработать, подправить какие-то неточности, добавить небольшой функционал. Есть ТЗ, где все расписано. Ищу специалиста который реально знаком с Друпалом и не боится чужого кода (код хороший). Поэтому стоимость ...

    Drupal
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад