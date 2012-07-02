Здравствуйте! Нужно поменять и доработать дизайн рабочего сайта, несколько страниц (дизайн/верстка/программинг) Исходников нет, не сложный дизайн на основе аналога.
Добавление платежной системы на веб-сайт
Нужно добавить в существующий вебсайт платежную систему PAYPAL. Аккаунт имеется.
Так же при установке системы следует предусмотреть что платежи будут в обе стороны.
Каждый пользователь будет иметь внутренний аккаунт. Должна быть предусмотрена возможность автоматического перечисления денег при накоплении какой-то суммы.
Требуется вставить и настроить систему оплаты услуг и выплаты вознаграждений методом PAYPAL.
Предполагается, деньги должны приходить за: а) Единовременную публикацию рекламы или объявлений. б) Оплата за публикацию на некоторый срок – скажем так, что пользователь сам выбирает на какой странице и на сколько времени требуется разместить рекламу или иную публикацию. в) И наконец, абонентская плата за присутствие на сайте информации о компании.
Деньги выплачиваются: пользователю в зависимости от посещаемости страницы, на которой размещена его публикация (в разделе новости). Деньги выплачиваются из дохода, указанных выше.
Практически все, что можно, должно настраиваться в административной панеле.
В настоящее время сайт полностью работоспособный, требуется:
Создать внутренню систему аккаунтов каждого пользователя, и привязать эти аккаунты к PayPal. (в любом случае он привязывается к номеру телефону, как сейчас) Если же у пользователя нету аккаунта в PayPal, то надо разрешить пользователю забить в соответсвующее поле свои имя и фамилию, свой адрес, на который будет раз в месяц (или по мере накопления определенной суммы) приходить чек от владельцев сайта.
При перечислении пользователем денег за рекламу или публикацию должно происходить автоматическое перенаправляение на сайт PayPal, производиться оплата услуг, и разумеется, пользователя возвращают обратно на сайт. Получается, что у пользователя есть свой личный кабинет, личный аккаунт.
После того, как пользователь оплатил услуги системой PayPal деньги долны приходить на аккаунт владельцев сайта в системе PayPal.
Если возможно, сделать прием денег через кредитную карту.
Пользователь сам выбирает какой рекламный блок будет стоять и на какой странице, в каком месте данной страницы, и на сколько времени. Цену на кадый рекламный блок выставляет администратор, и до окончания оплаченного времени администратор не моет поменять цену на рекламный блок. Так же Админ может поменять цену сразу на все рекламные блоки.
6. Предоставить возможность пользователям, пока накапливается сумма, перечислять друг другу деньги, заработанные на сайте своими публикациями.
Подтверждение по электронной почте с высылкой кода, который забивается в соответствующее поле, время действия кода 10 минут. (настраивается)
Часть работы выполнит штатный программист, который к сожалению незнаком с платежными системами.
Я думаю очень небольшую часть. В любом случае можете рассчитывать на консультации.
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