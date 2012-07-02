Нужен скрипт-comebacker

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Всплывающий блок при закрытии окна или уходе пользователя с сайта. Именно с сайта, а не страницы.

Например как тут:

http://vipsales21.ru/

http://salesvolume.ru/

http://optimalbiz.ru/

13 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров