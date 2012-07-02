Настроить экспорт XML базы товаров в шаблон интернет магазина http://demo.icetheme.com/it_thestore4/index.php/en/ Описание структуры XML - массив категорий - категория (идентификатор, название) ...
Нужен скрипт-comebacker
Всплывающий блок при закрытии окна или уходе пользователя с сайта. Именно с сайта, а не страницы.
Например как тут:
Заявки фрилансеров
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