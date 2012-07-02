Здравствуйте! Нужно поменять и доработать дизайн рабочего сайта, несколько страниц (дизайн/верстка/программинг) Исходников нет, не сложный дизайн на основе аналога.
Натянуть готовый psd макет на Битрикс
Натянуть готовый psd макет на Битрикс
Пишите сразу свои скайпы.
Нужен спец по битриксу. Посоветуйте кого то по битрикс.
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