Доделать сайт (требуется знание php)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок161 просмотр

Доделать на сайте (все покажу объясню, пишите).

PHP
13 лет назад
sergey123654
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Прекрасный специалист и просто хороший человек, который помог решить проблемы на сайте и доходчиво объяснил в с чем они связаны, а также их устранил в кротчайшие сроки. Советую именно его!
отзыв

Заявки фрилансеров

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад