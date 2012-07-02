Настроить экспорт XML базы в интернет-магазин

$100
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Закрыт2 заявки159 просмотров

Настроить экспорт XML базы товаров в шаблон интернет магазина http://demo.icetheme.com/it_thestore4/index.php/en/

Описание структуры XML

- массив категорий

- категория (идентификатор, название)

- подкатегория (идентификатор, название)

- типы доставки

- тип доставки (идентификатор, название, цена)

- цвета рисунков

- цвет рисунка (название, шестнадцатеричный код, наценка)

- массив доступных моделей

- набор сочетаний модели цвета и размера (идентификатор)

- модель (название, цена)

- цвета модели

- цвет (идентификатор, название)

- доступные размеры

- размер (идентификатор, название, наценка)

- макеты

- макет

- название </p><p> <price> - цена </p><p> <category> - категории (через запятую) </p><p> <pict> - изображение </p><p> <swf> - флэш </p><p> <x>,<y>,<z> - координаты и масштаб swf'ки </p><p> <class_id> - класс макета (растр/вектор) </p><p> <layers> - цветовые слои макета (используются только если макет не растровый) </p><p> <layer> - слой (номер, название) </p><p> <models_set> - какой набор моделей подключать к данному макету </p><p> <apply_extra_charge> - учитывать ли в данном макете наценку за модели</p>

13 лет назад
goodwin79
Рустам 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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