Здравствуйте! Нужно поменять и доработать дизайн рабочего сайта, несколько страниц (дизайн/верстка/программинг) Исходников нет, не сложный дизайн на основе аналога.
Настроить экспорт XML базы в интернет-магазин
Настроить экспорт XML базы товаров в шаблон интернет магазина http://demo.icetheme.com/it_thestore4/index.php/en/
Описание структуры XML
- массив категорий
- категория (идентификатор, название)
- подкатегория (идентификатор, название)
- типы доставки
- тип доставки (идентификатор, название, цена)
- цвета рисунков
- цвет рисунка (название, шестнадцатеричный код, наценка)
- массив доступных моделей
- набор сочетаний модели цвета и размера (идентификатор)
- модель (название, цена)
- цвета модели
- цвет (идентификатор, название)
- доступные размеры
- размер (идентификатор, название, наценка)
- макеты
- макет
- название </p><p> <price> - цена </p><p> <category> - категории (через запятую) </p><p> <pict> - изображение </p><p> <swf> - флэш </p><p> <x>,<y>,<z> - координаты и масштаб swf'ки </p><p> <class_id> - класс макета (растр/вектор) </p><p> <layers> - цветовые слои макета (используются только если макет не растровый) </p><p> <layer> - слой (номер, название) </p><p> <models_set> - какой набор моделей подключать к данному макету </p><p> <apply_extra_charge> - учитывать ли в данном макете наценку за модели</p>
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