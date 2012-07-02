Помощь в настройке скрипта галереи (Jquery)

Есть галерея PrettyPhoto, нужно сделать её вызов не по клику на картинке, а по ссылке. Чтоб при нажатии, показывались все фотографии относящиеся к товару.

Если в PrettyPhoto такое не возможно, можно посмотреть альтернативы, например на FancyBox.