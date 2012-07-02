Помощь в настройке скрипта галереи (Jquery)

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка145 просмотров

Есть галерея PrettyPhoto, нужно сделать её вызов не по клику на картинке, а по ссылке. Чтоб при нажатии, показывались все фотографии относящиеся к товару.

Если в PrettyPhoto такое не возможно, можно посмотреть альтернативы, например на FancyBox.

jQuery
13 лет назад
Alex_PiC
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад