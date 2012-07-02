Генератор фио и адресов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок3293 просмотра

генератор фио и адресов

фио любые, но не смешные

адреса из базы дубльгиса по моему городу

на выходе надо

ставлю сколько фио и он выдает в формате

Васильков Андрей Иванович

650311, Советская, 214-38

т.е фио индекс адрес номер дома и квартира

13 лет назад
wait
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров