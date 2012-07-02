Кеширование на SMARTY

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Здравствуйте.

Есть проект. Самопис на smarty.

Нужно внедрить кеширование на категории чтобы грузились быстрее.

Кто возьмется и за сколько?

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13 лет назад
greebn9k
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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