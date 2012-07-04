2 флешки-карусели

1. как тут - d2011571-3.brim.ru/?redirect=0 верхняя, только надо добавить названия разделов (слева/справа) и стрелки перемотки. Данные должны браться из внешнего источника

2. аналогичная карусель, только без анимации смены (для каталога продуктов). Должен быть параметр какой из товаров показывать первым