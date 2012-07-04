2 флешки-карусели

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок251 просмотр

1. как тут - d2011571-3.brim.ru/?redirect=0 верхняя, только надо добавить названия разделов (слева/справа) и стрелки перемотки. Данные должны браться из внешнего источника

2. аналогичная карусель, только без анимации смены (для каталога продуктов). Должен быть параметр какой из товаров показывать первым

13 лет назад
the_one
Ринат 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Ну, реально работа заняла почти 2 дня, но это единственное несоответствие задаче. Побольше б таких исполнителей, которые делают, и делают сразу, а не 2-3 правки в неделю
Хороший заказчик, было приятно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

pitoniys
Igor Kalinin 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад