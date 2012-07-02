Требуется переверстать сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки111 просмотров

нужно переверстать сайт

на макет который в приложение

Сайт на битриксе

Сроки и стоимость

13 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров