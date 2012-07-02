Настроить экспорт XML базы товаров в шаблон интернет магазина http://demo.icetheme.com/it_thestore4/index.php/en/ Описание структуры XML - массив категорий - категория (идентификатор, название) ...
Поправить кодировку
http://text.miratools.ru пишет:
Невозможно определить кодировку, проверьте наличие content-type в заголовках или мета-тегах
Кто поправит?
от Вас сумма плиз...
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