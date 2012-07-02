Поправить кодировку

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Закрыт6 заявок150 просмотров

http://text.miratools.ru пишет:

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Кто поправит?

от Вас сумма плиз...

13 лет назад
wtv
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров