Требуются услуги по CMS Joomla

Требуется грамотный и ответсвенный человек, знающий joomla и web программирование.

У кого проблемы с интернетом или постоянно нет электроэнергии, умирают животные и друзья, неадекватные цены и большое самомнение, лучше не беспокойте. Остальным с контактами в личку.

- Установка и настройка Joomla и ее компонентов (К2, ZOO)

- Дописка или изменения под мои требования кода Joomla и компонентов

- Поиск, установка, настройка нужных плагинов, компонентов и модулей

- Верстка шаблона из PSD или на крайний случай из html

- Поиск тематического шаблона. Чистка шаблона от внешних ссылок

- Консультация по работе с CMS Joomla

- Создание сайта/сателлита на CMS Joomla

- Наполнение контентом

- Оптимизация сайта/текста (пропишу title, description, а также alt и title для картинок и т.д.)