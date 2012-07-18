http://www.arttourasia.ru/ доделать организацию каталога видео и фото.по одноименным ссылкам с главной в меню Как на присланном примере или хожпое http://www.templaza.com/demo/?name=trekkingfan&f=joomla. всего 3 понятных задачи, самая важная первая ...
Модуль demo-карзины на DLE
Вот в кратце идея:
Нужно создать в новости кнопку "положить в корзину", где будет размещено название новости, колличество заказаного, и доп. поля: цена, артикул, +1 на всякий случай.(само собой корзина отображается в шаблоне по тегу {cart} ). Карзина должна считать сумму заказа и по желанию выводить список выбранного товара (желательно не использовать базу, но если с базой проще, то против не буду).
После укладки "товаров в корзину" при нажатии кнопки оформить, появляется форма для заполнения личных данных. Всё это должно быть сформировано в письмо для отправки на два почтовых ящика(заказчика и админа сайта), потому как оплата в интернете проводиться не будет.
Пример выполнения тут: http://spoiler.by
Сроки: 7-14 дней
Предложите пожалуйста свою цену, потому как на этом сайте я новичек.
При необходимости могу предоставить более полную информацию.
Выбранный исполнитель
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