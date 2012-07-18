Модуль demo-карзины на DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки157 просмотров

Вот в кратце идея:

Нужно создать в новости кнопку "положить в корзину", где будет размещено название новости, колличество заказаного, и доп. поля: цена, артикул, +1 на всякий случай.(само собой корзина отображается в шаблоне по тегу {cart} ). Карзина должна считать сумму заказа и по желанию выводить список выбранного товара (желательно не использовать базу, но если с базой проще, то против не буду).

После укладки "товаров в корзину" при нажатии кнопки оформить, появляется форма для заполнения личных данных. Всё это должно быть сформировано в письмо для отправки на два почтовых ящика(заказчика и админа сайта), потому как оплата в интернете проводиться не будет.

Пример выполнения тут: http://spoiler.by

Сроки: 7-14 дней

Предложите пожалуйста свою цену, потому как на этом сайте я новичек.

При необходимости могу предоставить более полную информацию.

DLE
13 лет назад
chevvchelius
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
7 дней
Человек со знанием дела. Приятен в общении и в работе, меня результат полностью устроил. Рекомендую!
Хороший заказчик, оплата произведена вовремя и полностью.

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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