Верстка + создание сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок197 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать блог на WP. Дизайн есть. Единственное, дизайн не тянется, прокручиваться должен сам контент.

Наличие опыта обязательно, заявки оставляйте с примерами работ на WP

WordPress
13 лет назад
xxx999xxx
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
2 дня
Ответственный, терпеливый исполнитель, выслушивающий и выполняющий все капризы заказчика. Рекомендую
Четко поставлена задача. Своевременная оплата. Доволен совместной работой. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

seduc178
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад