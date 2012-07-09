http://www.arttourasia.ru/ доделать организацию каталога видео и фото.по одноименным ссылкам с главной в меню Как на присланном примере или хожпое http://www.templaza.com/demo/?name=trekkingfan&f=joomla. всего 3 понятных задачи, самая важная первая ...
Верстка + создание сайта на WordPress
Добрый день!
Необходимо сделать блог на WP. Дизайн есть. Единственное, дизайн не тянется, прокручиваться должен сам контент.
Наличие опыта обязательно, заявки оставляйте с примерами работ на WP
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