Автозаполнение РК ВКонтакте

Требуется скрипт или программа, которая будет заполнять рекламную кампанию во вконтакте на основании определенного таргетинга. Заголовок, ссылка, картинка все берется из папки, остальное на основании заданных параметров. На 1 акк создается 50 кампаний в каждой по одному объявлению.

Подробности после выбора исполнителя.

Просьба оставлять заявки только если Вы работали с ВК, и понимаете о чем идет речь.

Заранее признателен за понимание.