Автозаполнение РК ВКонтакте

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка143 просмотра

Требуется скрипт или программа, которая будет заполнять рекламную кампанию во вконтакте на основании определенного таргетинга. Заголовок, ссылка, картинка все берется из папки, остальное на основании заданных параметров. На 1 акк создается 50 кампаний в каждой по одному объявлению.

Подробности после выбора исполнителя.

Просьба оставлять заявки только если Вы работали с ВК, и понимаете о чем идет речь.

Заранее признателен за понимание.

13 лет назад
skulptor
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров