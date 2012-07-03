Сделать аналог сайта с привязкой платежной системы

Нужно сделать аналог сайта. Работает через перфект мани. Можно сделать интеграцию с другой популярной системой. Суть проекта в том, что человек вносит 1УЕ или много раз по 1УЕ и становится в очередь. Тот кто первый в очереди получает свой взнос умноженный на 3, за счет тех, кто встал позже в очередь и оплатил. Должно быть все автоматизированно и привязано к платежной системе.

Подробности в icq 488229671

Только с опытом, либо толковых прораммеров.