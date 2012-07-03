Popup скрипт для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки141 просмотр

Добрый день.

На сайте стоит скрипт popup, но он по разному работает в разных браузерах.

Нужен опытный специалист что бы доработать его.

Если заинтересовались - укажите вашу icq для связи и примерные размеры оплат.

Спасибо за внимание.

13 лет назад
art9m
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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