Cкрипт-корзина для DLE 9.6 (без систем оплаты)

Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела!

Требуется создать скрипт корзину для магазина для DLE без систем оплаты:

Через тег {shop} в краткой или полной или в обоих случаях вывести «положить в корзину».

Нажав на «положить в корзину» из новости берутся данные из дополнительных полей, и заносятся в базу для данного пользователя.

Через тег {cart} пользователю выводится корзина со всеми товарами и данными в общем списке.

В корзине пользователь может:

- просматривать любой товар (ссылка на новость)

- удалять любой товар

- наблюдать общее количество товаров и общую стоимость (стоимость берется путем суммирования данных из дополнительных полей)

- заказать товары (как все в списке, так и выборочно из корзины, путем выбора) через функцию заказать.

Схема:

Просмотр новости – Положить в корзину – Моя корзина – Работа с товарами – Оформить товары – Заполнение данных для получения (форма отправки) – Письмо на почту со всеми данными (админу и пользователю).

Как только пользователь оформил заказ и отправил его ему необходимо выслать письмо с дополнительными инструкциями по шаблону.

Готовые решения из интернета – не предлагать…

Оплата производится только после полностью выполненной работы!

Без какой либо предоплаты!

Оплата производится по курсу ЦБ на день принятия работы в Российских Рублях и СТРОГО на R-кошелёк! системы webmoney или карту СБ РФ.

Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!

У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача — решение принять работу или пройти мимо.

Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении…

Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.

Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!

(Уважаемые Фрилансеры, мы не связываемся сами ни с кем по icq, почте и т.д)