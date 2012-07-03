Првиетсвую вас, есть простая задача, нужно подключить, форму поиска к магазину на джумле. Магазин на JoomShoppng. Все вопросы пишите в личку.
Cкрипт-корзина для DLE 9.6 (без систем оплаты)
Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела!
Требуется создать скрипт корзину для магазина для DLE без систем оплаты:
Через тег {shop} в краткой или полной или в обоих случаях вывести «положить в корзину».
Нажав на «положить в корзину» из новости берутся данные из дополнительных полей, и заносятся в базу для данного пользователя.
Через тег {cart} пользователю выводится корзина со всеми товарами и данными в общем списке.
В корзине пользователь может:
- просматривать любой товар (ссылка на новость)
- удалять любой товар
- наблюдать общее количество товаров и общую стоимость (стоимость берется путем суммирования данных из дополнительных полей)
- заказать товары (как все в списке, так и выборочно из корзины, путем выбора) через функцию заказать.
Схема:
Просмотр новости – Положить в корзину – Моя корзина – Работа с товарами – Оформить товары – Заполнение данных для получения (форма отправки) – Письмо на почту со всеми данными (админу и пользователю).
Как только пользователь оформил заказ и отправил его ему необходимо выслать письмо с дополнительными инструкциями по шаблону.
Готовые решения из интернета – не предлагать…
Оплата производится только после полностью выполненной работы!
Без какой либо предоплаты!
Оплата производится по курсу ЦБ на день принятия работы в Российских Рублях и СТРОГО на R-кошелёк! системы webmoney или карту СБ РФ.
Любое предложение рассматривается! приветствуется! оплачивается!
У меня есть к Вам предложение и оно указано выше, Ваша задача — решение принять работу или пройти мимо.
Заявки рассматриваются СТРОГО после отметки в данном предложении…
Связаться можно по ICQ или с помощью системы сообщений на сайте.
Обязательно указывайте свой ник на сайте и время выполнения всей работы!
(Уважаемые Фрилансеры, мы не связываемся сами ни с кем по icq, почте и т.д)
Выбранный исполнитель
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