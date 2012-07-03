Необходимо интегрировать готовый шаблон в WebAsyst Shop-Script
Подключить формы поиска к магазину на Джумла.
Првиетсвую вас, есть простая задача, нужно подключить, форму поиска к магазину на джумле.
Магазин на JoomShoppng.
Все вопросы пишите в личку.
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