Подключить формы поиска к магазину на Джумла.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Првиетсвую вас, есть простая задача, нужно подключить, форму поиска к магазину на джумле.

Магазин на JoomShoppng.

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Joomla
13 лет назад
Vladim
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
29 отзывов(-4)

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