Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела! Требуется создать скрипт корзину для магазина для DLE без систем оплаты: Через тег {shop} в краткой или полной или в обоих случаях вывести ...
Интернет-магазин + моб. версия. Программирование.
Есть более — менее готовое и довольно наглядное ТЗ с картинками и комментариями.
Интернет магазин аксессуаров для мобильных устройств. Дизайн готовится.
Обязательные требования:
1. мобильная версия
2. сайт должен быть очень дружелюбен к СЕО
3. популярная CMS! Самописные, студийные, редкие, экзотические не рассматриваем. Желательно бесплатная CMS, но не Joomla
Прошу меня заранее извинить, но заявки недавно зарегистрировавшихся, без единого отзыва, без портфолио рассматривать не смогу.
Заявки фрилансеров
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