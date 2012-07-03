Интернет-магазин + моб. версия. Программирование.

Есть более — менее готовое и довольно наглядное ТЗ с картинками и комментариями.

Интернет магазин аксессуаров для мобильных устройств. Дизайн готовится.

Обязательные требования:

1. мобильная версия

2. сайт должен быть очень дружелюбен к СЕО

3. популярная CMS! Самописные, студийные, редкие, экзотические не рассматриваем. Желательно бесплатная CMS, но не Joomla

Прошу меня заранее извинить, но заявки недавно зарегистрировавшихся, без единого отзыва, без портфолио рассматривать не смогу.