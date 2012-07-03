Скрипт расчета стоимости поездки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки163 просмотра

Нужно скрипт расчета стоимости поездки на такси php+ajax c показом на Гугл, система джумла

расчет поездки по карте.сейчас это реализовано на яндексе, смотреть можно тут, http://www.svobodnoe-taxi.ru/taxi.php

Сейчас скрипт использует гугл, необходимо внести в расчет учет пробок

AJAXJoomlaPHP
13 лет назад
Vladim
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17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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