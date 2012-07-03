Доброго Времени Уважаемые Мастера своего дела! Требуется создать скрипт корзину для магазина для DLE без систем оплаты: Через тег {shop} в краткой или полной или в обоих случаях вывести ...
Cделать сайт
Более подробно о системе
Сам веб-интерфейс – domen/mix/
Веб интерфейс представляет собой уникальную систему для проведений командных игр между геймерами игры Counter Strike Source.
А) Пользователь на главной странице данного веб-интерфейса нажимает СОЗДАТЬ ИГРУ (Создает игру, указывая карту, кол-во участников, режим игры и т.д)
Б) Созданная пользователем игра отображается на главной странице веб-интерфейса в списке игр.
Остальные пользователи могут кликнуть на название игры и вступить в любую созданную игру, на странице игры нажать кнопку Вступить.
Когда все зашли на игровой сервер, то Игровой Сервер сs source считывает данные с БД и загружает на сервер игровую карту уже с параметрами этой игры, иначе говоря – запускает матч с данными из БД.
В) Игровые сервера распознают соединившихся к нему пользователей по идентификатору с базы данных; сервер «понимает» все возможные поведения игроков на сервере, и выполняет функции – старт, игра, окончание, дополнительное время и т.д…
Г) В итоге все данные сыгранной игры, игровой сервер записывает в базу данных сайта
Общие данные хранятся и сортируются на странице Истории Всех Игр.
Кроме этого, в истории каждой игры хранится «повтор матча (демка)» (Во время старта игр на сервере, на каждому сервере транлятор STV – записывает демку. Специальный скрипт высчитывает название записанной игры и автоматически крепит на страницу истории данной игры файл демки).
Aналог сайта http://fragarena.ru/
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