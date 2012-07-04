Вернуть подвал сайта в Wordpress

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Завершен10 заявок189 просмотров

на сайте pcb-ohrana .ru исчез подвал. нужно вернуть. оплата вебмани.

WordPress
13 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$5
1 день
Быстро нашел проблему, быстро сделал. Все здорово, буду обращаться в дальнейшем.
Сотрудничество прошло успешно.

Заявки фрилансеров

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад