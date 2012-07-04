Установить счетчики аналитики

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Закрыт3 заявки221 просмотр

Всем привет.

На небольшой каталог, необходимо установить счетчики Гугл и Яндекс. Сайт на платформе asp.net

Исполнителю будет предоставлен доступ на фтп.

Прошу подавать заявки тех, кто уже знает к это сделать.

УРЛ в личку.

Ваша цена?

Сделаю предоплату 50%

ASP.NET
13 лет назад
artgo
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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