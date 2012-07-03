Натянуть верстку на joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок168 просмотров

Необходимо натянуть существующую html-верстку на joomla 2.5

Срок 2 дня.

HTMLJoomla
13 лет назад
despise
Артур 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Lampa_Studio
Елена 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
Хороший и ответственный заказчик. Вовремя оплата. Спасибо

Заявки фрилансеров

Lampa_Studio
Елена 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад