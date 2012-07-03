Перенести с одного сервера на другой, Webasyst

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Закрыт6 заявок128 просмотров

Задача простая:

надо перенести с одного сервера на другой сайт.

мы перенесли файлы и базу, поставили новые настройки базы данных и получилось следующее - nikor39.ru

хотя в админке все товары есть.

собственно надо восстановить работоспособность сайта.

Webasyst
13 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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