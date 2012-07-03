Всем привет. На небольшой каталог, необходимо установить счетчики Гугл и Яндекс. Сайт на платформе asp.net Исполнителю будет предоставлен доступ на фтп. Прошу подавать заявки тех, кто уже знает к это ...
Перенести с одного сервера на другой, Webasyst
Задача простая:
надо перенести с одного сервера на другой сайт.
мы перенесли файлы и базу, поставили новые настройки базы данных и получилось следующее - nikor39.ru
хотя в админке все товары есть.
собственно надо восстановить работоспособность сайта.
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